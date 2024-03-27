وزير الري: مصر نفذت مشروعات مائية في دول حوض النيل بتكلفة 100 مليون دولار

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا، مدللا على ذلك بأنها نفذت مشروعات مائية في دول حوض النيل بتكلفة 100 مليون دولار.

وأوضح سويلم، خلال احتفالية اليوم العالمي للمياه، أمس، أن مصر نفذت مشروعات محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، ومراسٍ نهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة.

وتابع: كما نفذت مصر خزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى مراكز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة.