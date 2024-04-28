تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة ادعاء شخصين تعرضهما لواقعة نصب من قبل آخرين بمنطقة منشأة ناصر.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من عامل - مقيم بمحافظة الجيزة- يفيد بأنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واتفق معه على التقابل لشراء مبلغ مالى "عملات أجنبية" لرغبته فى شراء واستيراد بعض التجهيزات الخاصة بكافية ومطعم ملك والده من الخارج، ولدى وصوله هو وصديق له (طالب – مقيم بمحافظة الجيزة) مُستقلين سيارة أجرة لمحل البلاغ، حضر شخصان واستقلا معهما السيارة وقاما بعرض مبلغ ألف دولار؛ إلا أنهما اكتشفا بأنهم "مقلدين"؛ فحدثت بينهم مشادة قاما خلالها المتهمان بالتعدى عليه بالسب وتمزيق ملابسه، إلا أنه نجح فى الإفلات منهما والنزول من السيارة للاستغاثة فانطلقوا وبصحبتهما صديقه، وقاما بتركه بالطريق، وبسؤال صديقه أيد ما سبق.

بإجراء التحريات، والفحص، تبين عدم صحة رواية المبلغين، وبإعادة مناقشتهما أقر المُبلغ بأنه تحصل على مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – جارى ضبطه- بقصد تصريفها مقابل عائد مادي؛ فقام بالاتفاق مع صديقه المشار إليه على مغافلة الشخصين المشار إليهما أثناء قيامه بشراء العملات منهما واستبدال المبلغ المقلد بالصحيح وادعائه بأن المبلغ مقلد ورفضة اتمام عملية الشراء ولدى مغادرته السيارة عقب استيلائه على المبلغ الصحيح، اكتشفا الشخصين ذلك؛ فقاما بالتحفظ على صديقه وتوجها به لمحل سكنهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وقاما بإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانه ومبايعه لهاتفه المحمول.

كما أرشد المُبلغ بمسكنه عن 32 ألف دولار "مقلدين"، وألف دولار "صحيحة" المستولى عليها.

أمكن تحديد المتهمين، وضبطهما وتبين أنهما شقيقان "يحملان جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهما إيصالات الأمانة، ومبايعة الهاتف المحمول، وألف دولار "المقلده".