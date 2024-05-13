مستشار الأمن القومي الأمريكي: نكثف الجهود بشأن صفقة الأسرى في غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تكثف الجهود الدبلوماسية الآن" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وتوقع سوليفان "اجتماعاً مباشراً مع مسئولين إسرائيليين، في غضون أيام وليس أسابيع"، وأكد: "عاقدون العزم على إعادة المحتجزين".

وأضاف سوليفان أن "على العالم أن يدعو حماس للعودة لمائدة التفاوض وقبول اتفاق"، على حد تعبيره

وأشار إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بموعد أو إمكانية التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين".

كانت حماس قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، قبولها مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول إسرائيل إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عما سماه المتطلبات الضرورية لتل أبيب.

وأعلنت حماس ، يوم الجمعة، بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة النظر في الاستراتيجية التفاوضية ردا على تهرب نتنياهو من التوصل لاتفاق لوقف الحرب.