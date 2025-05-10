منظمة الصحة العالمية: 4 آلاف طفل بغزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن أكثر من 10 آلاف و500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل، من بينهم 4 آلاف طفل.

ونوهت في بيان لها، نقلته وكالة «شهاب»، اليوم السبت، أنه لم يتم إجلاء سوى 122 مريضًا منذ استئناف الإبادة في 18 مارس الماضي.

وعن أزمة المساعدات بغزة، قالت هاريس إن الأمر لا يتعلق «بفشل إيصالها، إنما بمنع إدخالها».

وأضافت: «الإمدادات الطبية والأدوية تنفد بسرعة شديدة مع تزايد الحاجة إليها، بسبب الظروف المعيشية المزرية واستمرار القصف».

وأغلقت سلطات الاحتلال في 2 مارس، معابر القطاع أمام دخول كل المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، والتي يعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.