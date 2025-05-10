إسلام آباد تعلن فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل أمام جميع الرحلات

أعلنت هيئة مطارات باكستان، مساء السبت فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل أمام جميع الرحلات الجوية، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت هيئة مطارات باكستان إن البلاد أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من الساعة 3:15 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرا اليوم السبت، على خلفية التصعيد العسكري مع الهند.

وجاء قرار الغلق إثر «المخاوف الأمنية في أعقاب الضربات العسكرية الهندية».

وكان الجيش الباكستاني أفاد قبل قرار الغلق بأن الجيش الهندي استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية.

وشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، في 22أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

وتتهم الهند، باكستان بالوقوف وراء «الهجوم الإرهابي» في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، بينما تنفى إسلام آباد تورطها في الهجوم.