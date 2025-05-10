مفاوضات الصين وأمريكا التجارية في جنيف دون نتائج واضحة حتى الآن

بدأت جولة من المفاوضات بين الوفد الصيني والوفد الأمريكي في جنيف اليوم السبت دون أن تسفر عن أي نتائج واضحة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

أفاد شهود عيان لرويترز بأن أعضاء الوفدين غادروا مقر المفاوضات دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية لوسائل الإعلام.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، "خه لي فنج"، قد اجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في جنيف أمس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية التي تجاوزت نسبتها الـ 100% من قبل البلدين.

يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، مساء الخميس، عن توصلهما إلى اتفاق تجاري وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "اتفاق كامل وشامل".

وتوصل ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى "اتفاق يمثل انفراجة"، يقضي بالإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من بريطانيا. وبموجب الاتفاق، وافقت بريطانيا على خفض رسومها الجمركية من 5.1% إلى 1.8%، وفتح سوقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد فرض تعريفات جمركية تتجاوز 100% على السلع الصينية في الثاني من أبريل الماضي، الأمر الذي دفع الصين إلى الرد بتطبيق رسوم على صادرات السلع الأمريكية بنسبة 125%، مما صعد من حدة الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترامب خلال تصريحات له مساء الخميس إنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة مطلع الأسبوع المقبل، مرجحًا خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والبالغة 145%.