صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 شهيدًا، و124 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و810 شهداء، و119 ألفًا و473 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2701 شهيد، و7432 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.