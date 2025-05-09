علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الذي أثير بشأن شكاوى مواطنين مما قيل إنه بنزين مغشوش في محطات وقود.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «كالعادة، في الأول طلعت البيانات إياها.. (البيانات اللي بتقول) إحنا زي الفل معندناش حاجة ومحطاتنا كلها زي الفل.. رغم الناس بالمنائات عرياتها انت واقفة في الشارع».

وأضاف أديب، أن الواقع كان يفيد بأن هناك مشكلة في البنزين، وهو ما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي.

ووجه أديب تساؤلًا للحكومة قائلا: «هل هتقولوا لنا إيه اللي حصل»، موضحًا أن المشكلة في عدد من الشركات وفي أسماء شركات لم يشكُ المواطن منها من قبل، لكن هذه المحطات قد لا يكون هناك ذنب لها لكون المشكلة قد تكون في البنزين الذي تسلمته.

ووجه حديثه للحكومة بالقول: «عاوزين نعرف إيه اللي حصل.. دوس وعاقب اللي أخطأ.. وبطلوا حكاية أول ما تحصل الحاجة تقول أبدًا مفيش حاجة».

ولفت أديب إلى أن السبب في المشكلة غير معروف حتى الآن، قائلا: «هل البنزين جاي من بره كده.. معرفش.. ولو جاي من كده هل إنت مش بتكشف عليه.. معرفش.. طاب من هنا (في إشارة إلى البنزين المنتج محليًّا عبر التكرير) معرفش».

وتثار حالة من الجدل بسبب شكاوى مواطنين مما قالوا إنه بنزين مغشوش في محطات وقود، في حين أفاد مواطنون وُفق ما رُصد من شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن سياراتهم تعطلت جراء ذلك.

في حين بادرت الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والتموين، بتكثيف فرق التفتيش على محطات الوقود، وجرى سحب مئات العينات من محطات مختلفة أظهرت - وفق التصريحات والبيانات الرسمية - عدم وجود مشكلة في البنزين. علمًا بأنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل من عمليات الفحص والمراجعة حتى الآن.