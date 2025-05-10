ترامب يعلن اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري للنار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق نار كامل وفوري.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عن ترامب قوله: "تهانينا للهند وباكستان على استخدام "الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير".

وفي وقت سابق، عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق "محادثات بناءة" بين الهند وباكستان، وذلك خلال مكالمة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الجمعة، بينما تتبادل الدولتان النوويتان الهجمات لليوم الرابع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو تحدث مع نظيره الباكستاني، و"أكد أنه يجب على الطرفين إيجاد سبل لخفض التصعيد الحالي، واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان، إن روبيو "واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر، وعرض مساعدة أمريكية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية".