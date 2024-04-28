 ماكرون يعرب عن استعداده لمناقشة الدفاع النووي في أوروبا - بوابة الشروق
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ماكرون يعرب عن استعداده لمناقشة الدفاع النووي في أوروبا

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 2:48 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 2:48 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على استعداد لمناقشة مسألة الأسلحة النووية في إطار تشكيل دفاع أوروبي يمكن الاعتماد عليه .
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ماكرون أضاف في حوار اليوم الأحد مع عدة صحف فرنسية إقليمية، بما في ذلك فوسجيس ماتين، أن الأسلحة النووية لقائمة الأمور التي ستخضع للنقاش من أجل قطاع الدفاع في أوروبا.
وكان ماكرون، قد ناقش في وقت سابق حاجة أوروبا لبناء استراتيجية دفاعية أوروبية، وذلك خلال خطاب الخميس الماضي، قائلا إن المظلة الأمنية الأمريكية أصبحت ماضيا.
ويذكر أن ماكرون، قال في جامعة سوربون في باريس، إن القارة ربما تحتاج لإنتاج درعها المضاد للصواريخ وصواريخ طويلة المدى ومعدات أخرى من أجل أن تتمكن من حماية نفسها في ظل السياق الجيوسياسي المتزايد في العداء.

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