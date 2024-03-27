ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 364 سائحا على متن السفينة السياحية HAMBUR

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء بورسعيد السياحي السفينة السياحية HAMBURG القادمة من ميناء العقبة، وعلى متنها 233 سائحا و131 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

وبحسب بيان إعلامي، من المقرر أن يصعد على متن السفينة 79 سائحا قادمين من مدينة السويس، حيث يتم تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير في شوارعها، وأن تغادر السفينة الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية تم بناؤها عام 1997 في ألمانيا مملوكة لشركة كونتي، يسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية وتبلغ سرعتها 16 عقدة، تتكون من 6 طوابق تتسع لأكثر من 420 راكبا و170 من طاقم البحارة وبها أماكن للترفيه نادي رياضي ومسبح.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

ويأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية في موانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها؛ لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.