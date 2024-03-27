نقيب المهندسين: النقابة ستواصل سعيها لتحسين أوضاع الأعضاء العاملين بوزارة الصحة

استقبل نقيب المهندسين طارق النبراوي، مجموعة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، تناول اللقاء مطالبهم بشأن ضمهم إلى "حافز المهن الطبية" أسوة بالعاملين في القطاع الطبي.

وأكد النبراوي، استمرار التحركات والجهود المبذولة سعيًا لإدراجهم ضمن الكادر الطبي "حافز المهن الطبية"، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الخطوات وبينها التواصل مع وزير الصحة، بجانب عقد لقاء موسع في نقابة المهندسين بين مهندسي الصحة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لطرح هذه القضية في البرلمان؛ بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وأشار إلى أن النقابة ستواصل سعيها من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع زملائهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.

يذكر أن نقيب المهندسين قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.