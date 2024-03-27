ضياء رشوان: رفع مخرجات المحور الاقتصادي للحوار الوطني إلى الرئيس السيسي خلال أيام

أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم 7 أعضاء من مجلس الأمناء لمتابعة خطة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وقال خلال تصريحات لفضائية «Extra News» مساء الثلاثاء، إن رئاسة الوزراء ضمت إلى اللجنة ممثلا شخصيا لرئيس الوزراء إلى جانب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ولفت إلى عقد أولى جلسات اللجنة الخميس المقبل بمقر مجلس الوزراء، موضحا أن اللجنة بصدد الاطلاع على ما تم تنفيذه خلال الشهر ونصف الماضية، مشيرا إلى تصريح الدكتور «مدبولي» بحضور اجتماع اللجنة المشتركة.

وأضاف أن اللجنة ستعلن عن كل ما تم تنفيذه أمام الرأي العام، منوها أن مخرجات المحور الاقتصادي في طور الصياغة النهائية حاليًا من أجل رفعها إلى الرئيس السيسي خلال أيام قليلة للغاية.