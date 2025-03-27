رئيس مالي يعرب عن قلقه إزاء الترحيل القسري لمواطنيه من موريتانيا

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نقل وزير خارجية مالي عبد الله ديوب رسالة خطية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تتضمن قلق الرئيس الانتقالي في مالي الجنرال عاصمي جويتا إزاء الترحيل القسري للرعايا الماليين من موريتانيا والظروف التي تمت فيها العملية .

وقال ديوب في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الرئيس المالي أعرب عن قلق بلاده، حيال الترحيل القسري لمواطنيه من موريتانيا.

وحث الرئيس المالي على ضرورة العمل من أجل حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.

وأضاف الوزير المالي الذي يرافقه وفد وزاري كبير ومسؤولين أمنيين إن الرسالة تضمنت حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنين ماليين من موريتانيا، مضيفاً أن الرئيس غزواني استمع منه لتقييمه لوضعية الجالية في موريتانيا.

وأضاف الوزير أن بلاده تؤمن بأن موريتانيا كدولة ذات سيادة لها بطبيعة الحال، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها والحفاظ على مواطنيها.

وقال عبد الله ديوب إن الرئيس غزواني أكد التزامه بضمان استمرار الترحيب بالماليين في موريتانيا ،وبأن بإمكانهم القيام بأعمالهم.

وأوضح أن الرئيس غزواني أكد أن جميع التسهيلات ستكون متاحة لتسوية أوضاع الماليين الموجودين هنا، ليتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة في موريتانيا.

وتشن السلطات الموريتانية منذ أسابيع حملة ترحيل واسعة للمهاجرين الأفارقة الذي هم في وضعية غير قانونية .