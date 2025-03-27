إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي في الشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل بالطريق الإقليمي أمام قرية تل روزن بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل بالطريق الإقليمي أمام قرية تل روزن بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.