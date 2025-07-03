مصدر إسرائيلي: هكذا سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات

كشف مصدر إسرائيلي، اليوم الخميس، لصحيفة معاريف الإسرائيلية، عن تفاصيل الخطة المقترحة، لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حما.

ويزعم المصدر أن الخطة تتضمن إطلاق سراح ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء في بداية وقف إطلاق النار، واثنين آخرين في اليوم الخمسين.

أما بالنسبة للأسرى الجثث - وعددهم 18، فسيتم تسليمهم على ثلاث مراحل طوال فترة وقف إطلاق النار، التي ستستمر 60 يومًا، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأوضح المصدر أيضًا أنه رغم التقدم المحرز في المفاوضات، لا يزال موقف إسرائيل من إنهاء الحرب كما هو.

وبحسب قوله، لن توافق إسرائيل على وقف دائم للحرب طالما استمرت حماس في السلطة في قطاع غزة.

وقال: "يجب عودة جميع المختطفين - هذا موقفنا الواضح". وأضاف: "لن تستمر حماس في السيطرة على غزة، لا مدنيًا ولا عسكريًا. هذه أهداف استراتيجية لإسرائيل. أما ما عدا ذلك، فهو مجرد مناورات".

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن هناك مؤشرات مشجعة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات مكثفة لوقف إطلاق النار مع حماس، مضيفًا أن إسرائيل حريصة على استئناف المحادثات "في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أيضًا: "لن توافق إسرائيل على وقف الأعمال العدائية طالما استمرت حماس في السيطرة على السلطة الحكومية أو العسكرية في غزة".