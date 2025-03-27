حريق بمنتجع تزلج يودي بحياة شخص في تركيا

أودى حريق في منتجع مغلق للتزلج بشمال غرب تركيا بحياة شخص اليوم الخميس، بعد شهرين من وقوع حريق في منتجع آخر أسفر عن مقتل 79 شخصا.

وكان فندق كيرفانساراي في جبل أولوداج بمحافظة بورصة خاليا من النزلاء عندما بدأ الحريق الساعة الخامسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن أفراد طاقم العمل كانوا متواجدين، حسبما قال عمدة بورصة مصطفي بوزبي. وتم نقل ثلاثة أشخاص للمستشفى بعد استنشاقهم للدخان.

وأظهرت الصور التلفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد سريعا في الفندق المؤلف من ستة طوابق، على سفح واحد من أكثر مقاصد التزلج شهرة في تركيا، الذي يبعد أقل من ثلاث ساعات بالسيارة عن إسطنبول.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق خلال ساعتين ولكن ليس قبل تدمير الحريق للطوابق العليا.