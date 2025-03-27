ألونسو يرد على أنباء خلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

رفض الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الكشف عن مستقبله في الموسم المقبل، وذلك وسط تكهنات بانتقاله لتدريب ريال مدريد خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال ألونسو:" لم أتخذ أي قرار بعد، حصلنا على عطلة جيدة خلال فترة التوقف الدولي وكنا بحاجة إليها. نحن الآن في وضع مختلف عن الموسم الماضي، حيث كان هناك قرارات يجب اتخاذها، أما الآن فالوضع مختلف تمامًا".

وعن زيارته لإسبانيا الأسبوع الماضي، أوضح قائلا:" نعم، كنت في إسبانيا، لكنني لم أتحدث إلى أي شخص."

وأكد المدرب الإسباني أنه لا يوجد موعد نهائي لتحديد مستقبله، مشددًا على تركيزه التام مع فريقه:" أفكاري لم تتغير، تركيزي ينصب بالكامل على هذا الموسم، ولطالما أكدت أنني ولاعبي الفريق نركز فقط على ما نملكه الآن، فنحن في مرحلة حاسمة ولا نريد التكهن بأي شيء خارج إطار كرة القدم."

يمتد عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن حتى عام 2026، لكنه يبقى أحد أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد، حال قرر الأخير الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.