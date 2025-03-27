زراعة المنيا تبحث سبل التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

قال المهندس المهندس محمد عبدالرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر مرفوض تجاوزه حفاظا على الرقعة الزراعية مصدر الغذاء الوحيد وحق الأجيال القادمة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تقاعس من قبل الجهاز الإداري حيال أية مخالفة تعد وسيتم التصدى لها بكل حسم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وشدد على الالتزام التام بتطبيق أحكام القانون 116 لسنة 1983 وتعديلاته والنماذج الواردة من المحافظة وتحرير كل المحاضر ضد المخالفين سواء: "تقسيم - تبوير - تشوين - بناء"، مع الحرمان من الاسمدة المدعمة.

كما استعرض الاجتماع، سبل التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإعادة الأرض لطبيعتها الإنتاجية من خلال إزالة التعديات إلى مستوى الأرض ورفع الأنقاض والتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية.

حضر الاجتماع كل من: المهندسين مديري الإدارات العامة للشئون الزراعية والتعاون الزراعي ومكافحة الآفات وكذلك مديري الإدارات الزراعية وإدارة حماية الأراضي والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضي ورؤساء القطاعات وكذلك إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.