صفارات الإنذار تدوي 11 مرة شمال إسرائيل إثر صواريخ من لبنان

دوت صفارات الإنذار 11 مرة منذ منتصف الليلة الماضية في شمالي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفادت بيانات الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي رصدتها الأناضول، بأن صفارات الإنذار انطلقت 11 مرة منذ ساعات منتصف الليل.

وذكرت أن الصفارات دوت في مستوطنات المطلة، ومنارة، ومرغليوت، وملاخيا، وراموت نفتالي، ومسغاف عام، وكرميئيل، وزرعيت، وشلومي، وكفار جلعادي، وكريات شمونة، وعشرات غيرها.

وبحسب المعطيات، سُجلت 5 صفارات إنذار خلال ساعة واحدة صباح الثلاثاء، ما يشير إلى وتيرة تصعيد لافتة، حيث يجب على الإسرائيليين التوجه إلى الملاجئ خلال تشغيلها.

وفي السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على كرميئيل شمالي إسرائيل.

ولم يعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود" تسجيل إصابات جراء هذه الهجمات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله تنفيذ 17 عملية استهدفت مستوطنات وتجمعات جنود ومروحيّتين، في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

ويقول الحزب إنه ينفذ هذه العمليات في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، على إثر العدوان الذي تشنه إسرائيل منذ 2 مارس الماضي.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية الناجمة عن سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي يطلقها "حزب الله أو إيران، فضلا عن المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان.

يأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ 2 مارس الماضي، ضمن تداعيات الحرب التي تشنها تل أبيب رفقة واشنطن على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير السابق له، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.