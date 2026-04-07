قتيل ومصابان جراء حريق على متن ناقلات نفط بقناة بنما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بحسب تقديرات أولية، جراء حريق اندلع على متن عدة ناقلات نفط تحت جسر الأمريكيتين في قناة بنما.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "أفا" أن حريقا اندلع، الثلاثاء، على الأقل في ناقلتين من جهة المحيط الهادئ تحت جسر الأمريكيتين.

وقناة بنما ممر مائي اصطناعي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ عبر برزخ بنما في أمريكا الوسطى، وتُعد واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأعلنت فرق الإطفاء في بنما، أن الحريق الذي اندلع على متن الناقلات تحت جسر الأمريكيتين قد تم إخماده بالكامل، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أفادت سلطات بنما بأنها ستجري مسحا في الجسر لتقييم الأضرار، ومن المتوقع أن يبقى مغلقا أمام حركة المرور لفترة مؤقتة، وفق المصدر ذاته.

بدوره، قال رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، إن الحريق أسفر عن تعطل حركة المرور أسفل الجسر أثناء عبور الناقلات.

وأضاف في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه أصدر تعليمات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.

كما نشرت إدارة قناة بنما عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن أعمال الفحص والصيانة مستمرة، وسيتم توجيه المواطنين لاستخدام طرق بديلة لتجنب أي تعطل في حركة المرور.