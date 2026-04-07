مدبولي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة والموقف المالي لها

• الانتهاء من 22776 مشروعا بالمرحلة حتى الآن.. والانتهاء من الأعمال والمشروعات بـ 722 قرية

عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، وما يتعلق بالموقف المالي لها.

جاء الاجتماع بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء خالد حمدى، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأحمد عبدالعظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" "استشاري المشروع"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي، الحرص على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وما تتضمنه من مشروعات تنموية وخدمية.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعداد للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك على الرغم من التحديات والتداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة الراهنة بالمنطقة، لما لمشروعات هذه المبادرة من دور مهم ومحورى في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لمواطني القرى المستهدفة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس الماضي، وحتى اليوم الموافق 7 أبريل، تم استكمال والانتهاء من الأعمال والمشروعات الخاصة بـ 20 قرية من القرى المستهدفة، وتضمن ذلك الانتهاء من عدد 174 مشروعا، واستلام 148 مشروعا فى مختلف القطاعات، وبذلك يصبح إجمالي القرى التي تم الانتهاء من الاعمال والمشروعات بها 722 قرية من أصل 1477 قرية بالمرحلة.

وأضاف الحمصاني، أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل حتى الآن في إطار المرحلة الأولى من "حياة كريمة" وصل إلى 22776 مشروعا.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الموقف المالي لمختلف مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم تخصيصه وإتاحته لتنفيذ مختلف مشروعات هذه المبادرة، وكذا موقف التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة القادمة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ودخولها الخدمة، تعظيماً لما تم ضخه من استثمارات، وتوسيعا لعدد المستفيدين مما تقدمه من خدمات.

ولفت إلى أن الاجتماع استعرض العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء جراء الأحداث الإقليمية الراهنة، التي تلقى بظلالها على سلاسل الامداد، وهو ما ساهم في تعطل هذه السلاسل وانعكس على أسعار العديد من المنتجات بالارتفاع.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضاً جهود الحكومة للتعامل مع هذه التحديات، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، سعياً لاستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وخاصة التي تسهم في توفير وإتاحة مختلف الاحتياجات والخدمات للمواطنين.