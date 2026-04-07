مسئول إيراني: نشترط ضمانات بعدم تكرار الحرب قبل أي محادثات مع أمريكا

صرح مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأن طهران رفضت المقترحات المتعلقة بوقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن إيران وضعت شروطًا مسبقة لإجراء محادثات سلام دائم، تشمل وقفًا فوريًا للغارات، وضمانات بعدم تكرار الهجمات، وتعويضات عن الأضرار.

وأشار إلى أن طهران تطالب بموجب أي اتفاق سلام دائم برسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.

ورفضت طهران، أمس الإثنين، مقترحا لوقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقدمت إيران للوسيط الباكستاني عشرة شروط لذلك، منها: إنهاء النزاعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن إيران نقلت إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي، مشيرة إلى أنه «في هذا الرد المؤلف من عشرة بنود، رفضت إيران وقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة الوقف النهائي للنزاع».

وتسعى دول عدة لإيجاد حل دبلوماسي، يضع حدا للحرب التي بدأت إثر هجوم للولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار «مسيرات» على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط.

وصعد ترامب من نبرته حيال إيران في الأيام الأخيرة، وأمهلها حتى الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو مواجهة قصف مدمر على منشآت الطاقة والجسور.