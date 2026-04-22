واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية متهمة بتوفير أسلحة ومكونات لإيران، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء.

وتستهدف الإجراءات 14 فردا وشركة وطائرة، بينهم أطراف مقرها في إيران وتركيا والإمارات، يشتبه في تورطهم في تأمين أو نقل مواد لبرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة ركزت جزئيا على مكوّنات الطائرات المسيّرة والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج وقود الصواريخ.

وأشارت إلى أن شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي سبق أن استهدفتها السلطات الأمريكية، تلعب دورا محوريا، متهمة إياها بالمشاركة في نقل أسلحة وأنظمة طائرات مسيرة. كما فُرضت عقوبات على عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" التي تقودها واشنطن بهدف كبح القدرات العسكرية لإيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عبر منصة إكس، إن الحكومة الإيرانية يجب أن تحاسب على "ابتزاز أسواق الطاقة العالمية" وعلى الهجمات التي تستهدف المدنيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول داخل الولايات المتحدة للجهات المدرجة، كما تحظر عموما على المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات معها. وقد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية أيضا عقوبات إذا سهلت مثل هذه التعاملات.