ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لبسط سيادته على أراضيه

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،وقوف المملكة إلى جانب لبنان لبسط سيادته، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني جوزيف عون جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس اللبناني عن خالص شكره وتقديره لولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وعلى الدعم المستمر في الظروف كافة.

من جهته أكد ولي العهد السعودي " وقوف المملكة إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه" ، وفقا لواس.