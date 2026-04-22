الذهب يرتفع مع تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أسعار النفط في أعقاب تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إيران إلى تهدئة المخاوف ​من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية ‌0.9 بالمئة إلى 4755.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 1.1 بالمئة إلى ​4772.90 دولار.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع ​إيران إلى أجل غير مسمى للسماح بمزيد من محادثات السلام، ⁠وذلك قبل ساعات من انتهاء الهدنة.

وبدا إعلان ترامب أحادي الجانب، ولم يتضح على ​الفور ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على تمديد وقف إطلاق النار الذي ​بدأ قبل أسبوعين.

وقال إدوارد مير المحلل في ماريكس "مع تمديد وقف إطلاق النار، ترى الأسواق تهدئة في الأزمة".

وتابع "إذا انتهى وقف إطلاق النار واستؤنفت الأعمال القتالية، فسنشهد ارتفاعا في الدولار وفي أسعار ​النفط والفائدة، ومن شأن ذلك أن يضغط على أسعار (الذهب)".

وارتفعت الأسهم وتراجع الدولار وانخفضت ​أسعار النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم ‌من ⁠خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية، مما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة "تظل حركة الأسعار مرهونة بأنباء وقف إطلاق ​النار في الشرق ​الأوسط واحتياجات السيولة".

وأضاف "بينما ⁠نلاحظ أن الارتفاع في الآونة الأخيرة في الأسعار كان هشا ويواجه خطر التصحيح على المدى القصير، فإننا لا نزال نتوقع أن ​تتعافى أسعار (المعادن الثمينة)، وأن يختبر الذهب مجددا على وجه الخصوص ​مستوياته القياسية".

وقال ⁠كيفن وارش المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء إنه لم يقطع أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، محاولا طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يبحثون ⁠تأكيد ​تعيينه رئيسا للبنك المركزي بأنه سيتخذ القرارات بشكل ​مستقل عن البيت الأبيض.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 77.84 دولار للأوقية، وزاد ​البلاتين 1.5 بالمئة إلى 2067.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1560.31 دولار