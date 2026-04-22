الأمم المتحدة: تصاعد العنف في غزة إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن حوادث العنف في غزة وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي لها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن عدد الحوادث، بما في ذلك إطلاق النار والقصف والهجمات، ارتفع بنسبة 46% خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشار دوجاريك إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى إجمالي أسبوعي منذ بدء الهدنة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراجع هذه التعليقات عندما طُلب منه الرد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على نحو نصف قطاع غزة.

وأكدت حماس ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها في القطاع وتسمح بزيادة المساعدات الإنسانية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أنها تواصل رفض البنود الواردة في الخطة التي تدعو إلى نزع سلاحها.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 760 فلسطينيا في القطاع الساحلي، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.