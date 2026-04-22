وول ستريت جورنال: أمريكا توقف شحنات الدولار للعراق للضغط لتفكيك ​الفصائل المدعومة من إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين ​أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌علقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه، في إطار ضغوطها على بغداد لتفكيك ​الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وتنشط ​في البلاد.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة ⁠الخزانة الأمريكية منعوا في الآونة الأخيرة ​تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار ​من أوراق النقد الأمريكية، هي عائدات لمبيعات النفط العراقي، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في ​نيويورك.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من ​صحة هذا التقرير على الفور. ولم ترد وزارة ‌الخزانة ⁠الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي حتى الآن على طلب للتعليق.





