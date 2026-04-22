وول ستريت جورنال: أمريكا توقف شحنات الدولار للعراق للضغط لتفكيك ​الفصائل المدعومة من إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه، في إطار ضغوطها على بغداد لتفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وتنشط في البلاد.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية منعوا في الآونة الأخيرة تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من أوراق النقد الأمريكية، هي عائدات لمبيعات النفط العراقي، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذا التقرير على الفور. ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي حتى الآن على طلب للتعليق.