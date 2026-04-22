الأربعاء 22 أبريل 2026 10:25 ص القاهرة
تسارع التضخم بالمملكة المتحدة إثر ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للحرب في إيران

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أبريل 2026 - 9:55 ص

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر بعد قفزة حادة في أسعار الديزل والبنزين، الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3ر3 % في مارس من 3 % في فبراير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان ارتفاع أسعار البنزين المحرك الرئيسي لزيادة التضخم، حيث ارتفع بواقع 7ر8 % على أساس شهري، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022 بعد فترة قصيرة من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

