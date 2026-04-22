أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، في حادثي سير منفصلين وقعا بمحافظة غزني جنوبي البلاد.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان لها نقلته وكالة "باجهوك" الأفغانية، أن الحادث الأول وقع أمس الثلاثاء، إثر اصطدام شاحنة بسيارة ركاب على طريق كابول-قندهار السريع في منطقة كوتي التابعة لمديرية قره باغ.

وأفاد البيان بأن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وأضاف البيان أن الحادث الثاني وقع على طريق يؤدي إلى مديرية واغاز، بالقرب من بلدة للاجئين، إثر انقلاب سيارة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.