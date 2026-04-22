محكمة أمريكية تؤيد قانونا في تكساس يلزم المدارس الحكومية بعرض الوصايا العشر في الفصول المدرسية

أيدت محكمة استئناف أمريكية أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي قانونا في تكساس يلزم المدارس الحكومية بعرض الوصايا العشر وهي مجموعة من المبادئ المتعلقة بالأخلاق والعبادة في الكتاب المقدس، في الفصول المدرسية ، مما منح نصرا للمحافظين الذين يسعون لحضور ديني أكبر في التعليم.

وألغى الحكم الصادر عن المحكمة في نيو أورليانز قرار محكمة أدنى درجة كانت قد أوقفت الإجراء باعتباره انتهاكا للحرية الدينية.

ورفعت الدعوى القضائية 15 أسرة من تكساس، بدعم من جماعات مؤيدة. وقالت محكمة الاستئناف إن القانون لا يفرض ممارسات أو تعليما دينيا، مشيرة إلى أن الطلاب ليسوا مطالبين بدراسة الوصايا أو اتباعها وأنهم مازالوا أحرارا في اختيار معتقداتهم.

وانتقد المدعون القرار، قائلين إنه يقوض الحريات الدستورية التي تفصل بين الكنيسة والدولة وحق الأسر في اتخاذ قرار بشأن التعليم الديني. وقالوا إنهم يعتزمون الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية.