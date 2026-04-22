لوفتهانزا تلغي 20 ألف رحلة طيران لتوفير وقود الطائرات

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، أمس الثلاثاء، إلغاء 20 ألف رحلة قصيرة المدى، عبر شبكتها حتى أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى "توفير وقود الطائرات" بما يتجاوز 40 ألف طن متري، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، منذ اندلاع حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خمس الإنتاج العالمي من الطاقة.

ووفقًا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، ذكرت الشركة الألمانية أن تكاليف وقود الطائرات "تضاعفت"، موضحة أنه تم إلغاء أول 120 رحلة، ضمن خطط الشركة، يوم الاثنين.

وأضافت "لوفتهانزا"، أن "تخطيط الرحلات على المدى المتوسط للأشهر المقبلة يجري مراجعته في ضوء خفض السعة، وسيتم نشره في أواخر أبريل أو أوائل مايو"، مشيرة إلى أنه تم إخطار الركاب المتأثرين.

وستؤثر عمليات الإلغاء المتعلقة بـ20 ألف رحلة، التي تشمل رحلات كانت تُشغل سابقاً بواسطة "سيتي لاين" التابعة لنفس الشركة، على مراكز التشغيل في فرانكفورت وميونخ وزيورخ وفيينا وبروكسل وروما، وستؤدي إلى "تقليص عدد الرحلات القصيرة غير المربحة"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي، سحب كامل أسطول شركتها "سيتي لاين"، البالغ 27 طائرة، من الخدمة قبل الموعد المقرر، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع الإمدادات.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن "إمدادات وقود الطائرات لدى المجموعة مؤمّنة للأسابيع المقبلة".