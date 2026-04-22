أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف

ذكرت تقارير أن انفجارا وقع في المنطقة الشرقية من مدينة مزار شريف، عاصمة ولاية بلخ ولم ترد تفاصيل مؤكدة عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار وسط تزايد التوترات الإقليمية الأمنية.

وقالت مصادر محلية في شمال مدينة مزار شريف إنه تم سماع دوي انفجار قوي مساء أمس الثلاثاء في منطقة "طريق مسعود" بالقرب من ضريح روضة مبارك، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال السكان إنه تم سماع دوي الانفجار في العديد من الأجزاء بالمدينة، على الرغم من أنه لم يتضح السبب المحدد ولا حجم الأضرار بعد.

ولم تصدر السلطات أي تأكيد أو بيان رسمي في هذا الصدد ولم يتم التحقق من التفاصيل المتعلقة بالضحايا ولا طبيعة الانفجار بعد.