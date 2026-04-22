ترامب: إيران تريد مضيق هرمز مفتوحا لكنها تسعى فقط لحفظ ماء الوجه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا ترغب في إغلاق مضيق هرمز بل تريده مفتوحا حتى يتسنى لها جني 500 مليون دولار يوميا.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، أضاف ترامب: "إنهم يزعمون رغبتهم في إغلاقه لأنني فرضت عليه حصارا شاملا، لذا فهم يسعون فقط إلى حفظ ماء الوجه".

وقال الرئيس الأمريكي إن أشخاصا ، لم يكشف عن هويتهم، تواصلوا معه قبل أربعة أيام، قائلين:" سيدي إن إيران ترغب في إعادة فتح المضيق فورا، ولكن إذا أقدمنا على ذلك فلن يتسنى لنا أبدا إبرام أي اتفاق مع إيران، ما لم نقم بنسف ما تبقى في بلادهم بمن فيهم قادتهم! الرئيس دونالد ج ترامب".