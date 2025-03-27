سيميوني يفكر في تغيير خطته مع ألفاريز بسبب مواجهة برشلونة

بعد العودة من الاستحقاقات الدولية الثلاثة السابقة مع منتخب الأرجنتين، اعتاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، منح جوليان ألفاريز راحة في بداية المباراة التالية بالدوري الإسباني.

ومع استعداد الفريق لمواجهة إسبانيول، السبت المقبل، تثار التساؤلات حول ما إذا كان سيميوني سيكرر هذا النهج، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفريق، بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام خيتافي وبرشلونة.

ويعود ألفاريز، هداف أتلتيكو هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، إلى مدريد بعد مشاركته مع الأرجنتين أمام أوروجواي والبرازيل، حيث لعب المباراتين كأساسي وسجل هدفًا.

وعادةً ما كان استدعاؤه للمنتخب يترتب عليه استبعاده من التشكيلة الأساسية، في المباراة التالية مع فريقه، كما حدث في سبتمبر/أيلول وأكتوبر ونوفمبر.

وكان ألفاريز اللاعب الوحيد، سواء كان أساسيا أو بديلا، الذي لعب في كل المباريات الـ44 هذا الموسم، تحت قيادة سيميوني.

فقد بدأ أساسيا في 35 مباراة، وأصبح على وشك الوصول إلى 3000 دقيقة من اللعب، مع تمرير 5 كرات حاسمة، وحصة 32.2% من أهداف فريقه، هذا الموسم، سواء كمهاجم أو ممرر.

ومنذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، بدأ كأساسي في 22 من أصل 26 مباراة خاضها أتلتيكو، حيث لعب 8 منها بالكامل.

وقد سجل نجم مانشستر سيتي السابق 16 من أهدافه الـ23، هذا الموسم، خلال تلك الفترة.

ومن بين آخر 16 مباراة، شارك كبديل في مباراة واحدة فقط (1-0 أمام أتلتيك بلباو، عندما دخل في الدقيقة 59، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 66).

وربما يكون القرار بشأن إشراك ألفاريز أساسيًا أمام إسبانيول معقدًا، بالنظر إلى أهمية المواجهة التالية مع برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والمقررة الأربعاء القادم.

ومع وصوله إلى نحو 3000 دقيقة لعب، هذا الموسم، تبقى رؤية سيميوني حول إدارة جهود ألفاريز عاملًا حاسمًا، في اختياراته للمباريات المقبلة.