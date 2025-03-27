حملة تفتيش في ألمانيا على خلفية انفجار شديد للعبة نارية خلال رأس السنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت شرطة العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 150 فردا من عناصرها حملة تفتيش صباح اليوم الخميس على خلفية انفجار شديد تسببت فيه إحدى الألعاب النارية ليلة رأس السنة 2024/2025.

وأعلن الادعاء العام في برلين، أن الحملة تُجرى في حيي شونبيرج ونويكولن.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام زباستيان بوشنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الحملة لا تزال مستمرة.

ووفقا للبيانات، تتركز التحقيقات ضد ثمانية مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما.

وتسبب انفجار اللعبة النارية المعروفة باسم "قنبلة كروية" في شارع "فوربيرجشتراسه" في ليلة رأس السنة في أضرار جسيمة بواجهات منازل وسيارات، حيث تهشمت العديد من النوافذ.

ووصف متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث في ذلك الوقت بأنه "ساحة معركة" تسببت فيها عبوة ناسفة غير مصرح بها على ما يبدو.

ولا يُسمح في ألمانيا بالاستخدام العام لهذا النوع من الألعاب النارية؛ بسبب قوته الانفجارية العالية.