إندونيسيا تنفي وجود اتفاقات أو مناقشات لنقل سكان من غزة إليها

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أنه لا توجد اتفاقيات أو مناقشات مع أي طرف، بما في ذلك إسرائيل، بشأن نقل سكان غزة إلى إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روليانسياه سويميرات، في بيان الخميس: «إن الحكومة الإندونيسية لم تناقش مع أي طرف أو تسمع معلومات عن خطة نقل سكان غزة إلى إندونيسيا كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية».

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، جاءت تصريحات سويميرات، ردا على تقارير إسرائيلية بأن نحو 100 من سكان غزة سيسافرون إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء في إطار برنامج تجريبي للهجرة الطوعية.

وأكد أن إندونيسيا تركز حاليا بشكل أكبر على تشجيع تحقيق مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان بدء إعادة إعمار المنطقة على الفور.

وفجر 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس الجاري 855 فلسطينيًا وأصيب 1869 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.