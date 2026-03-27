استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 3 أشخاص وجرح اثنان آخران، الجمعة، في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبلدة البزالية شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن" غارة العدو الإسرائيلي على تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجرا أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".

بدورها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي المعادي شنَّ غارة على بلدة البزالية شمالي مدينة بعلبك (شرق) أدت إلى استشهاد مواطن وتدمير منزل و وإصابة اثنين بجروح طفيفة.

وأوضحت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي زبقين والطيري (جنوب)، كما استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي الرمادية وصديقين، إضافة إلى غارة طالت أطراف بلدة المنصوري.

ولفتت الوكالة إلى تعرض بلدة البياضة في قضاء صور (جنوب) لقصف مدفعي، فيما قامت مروحيات اباتشي اسرائيلية بعملية تمشيط باتجاه بلدة حانين في قضاء بنت جبيل (جنوب)، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على البلدة.

وأشارت إلى أن مسيرة إسرائيلية "نفذت قبيل فجر اليوم غارة مستهدفة سيارة رابيد في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل مما أدى إلى وقوع إصابات".

وذكرت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي "شنّ غارة على مدينة بنت جبيل، تزامنا مع غارة عنيفة استهدفت بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل. في وقت تتعرض البياضة وشمع وتحديدا تلة ارمس في قضاء صور لقصف مدفعي وفسفوري".

وأوضحت أن القطاع الغربي يشهد سلسلة تحركات للعدو الإسرائيلي، الذي أطلق قنابل دخانية وقذائف حارقة على التلال والأودية، موازياً تحركاته بقصف مدفعي وغارات استهدفت محيط الناقورة والبياضة وشمع، وإلقاء قذائف فوسفورية بهدف إنشاء مانع دخاني للرؤية.

ولفتت الوكالة، إلى ان الكتيبة الإيطالية في قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" أطلقت صفارات الإنذار من مركزها في شمع (جنوب)، تحسبا لغارة إسرائيلية استهدفت مجددا بلدة الشعيتية".

وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن فجرا غارات على بلدات مجدل سلم- قضاء مرجعيون، وحداثا، وحاريص في قضاء بنت جبيل".

وأفادت الوكالة بأن الطيران الحربي "شنّ غارتين على بلدة المنصوري في جنوب صور (جنوب)، حيث استهدفت الأولى عموم البلدة، فيما طالت الثانية حي الملعب، كما رافق القصف غارات مدفعية استهدفت بلدة البياضة وأطراف المنصوري (جنوب)".

وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارات على بلدات حبوش زوطر الشرقية (جنوب) فيما استهدفت بلدتي رشاف وبيت ليف في قضاء بنت جبيل".

وأضافت الوكالة، أن "غارة جوية نُفذت صباحا على أرض مفتوحة في بلدة كفررمان (جنوب)، بعد ساعات من استهداف طائرة مسيّرة، بعيد منتصف الليل، منزلا في حي كسارة الصنوبر بذات البلدة.

كما استهدفت طائرة مسيّرة سيارة على طريق القليلة (جنوب)، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، فيما طالت غارة أخرى بلدة عيناثا (جنوب).

ولفتت الوكالة إلى استهداف غارات جوية منزلا في بلدة حانين (جنوب)، ومبنى في منطقة العامرية قرب القليلة على طريق صور – الناقورة (جنوب).

وأشارت إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت صباحا أطراف بلدات دبل والقوزح ومداخل بيت ليف (جنوب)، إضافة إلى أطراف بلدة الناقورة ومنطقة حامول (جنوب)، فيما كانت قرى عدة في القطاع الغربي قد تعرضت لقصف مدفعي مماثل فجرًا.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي وجّه إنذارا عاجلا إلى سكان قرية سجد في جنوب البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة التحذير.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 2 مارس الجاري إلى 1116 بينهم 121 طفلاً و83 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 3229 بينهم 399 طفلاً و454 امرأة".

واتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي هجوما متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الجاري، بدأ "حزب الله" حليف إيران مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما بدأت في 3 مارس توغلا بريا محدودا بالجنوب.