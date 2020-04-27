جونسون: بريطانيا قادمة نحو نهاية المرحلة الأولى من الصراع مع كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستخرج من أزمة كورونا أقوى مما كانت عليه ...غير أن جونسون طالب البريطانيين بـ"إحتواء نفاد صبرهم"، وذلك إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جونسون - في أول كلمية يلقيها أمام الشعب بعد تماثله الشفاء من (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "إن تخفيف حالة الإغلاق الكاملة ستبدد جهود وتضحيات الشعب البريطاني".

وأضاف جونسون أن بريطانيا قادمة نحو نهاية المرحلة الأولى من الصراع مع كورونا.

وأشار جونسون إلى أنه ناقش "حتمية" تخفيف قيود الإغلاق الكامل، لكن على الشعب أن يدرك مخاطر تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وشبه رئيس الوزراء البريطاني فيروس كورونا "بقاطع الطريق غير المرئي"، موضحا أن بلاده ستخرج من أزمة كورونا أقوى مما كانت عليه.

يذكر أنه وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 732ر20 حالة في المملكة المتحدة، حيث تحتل المرتبة الرابعة في معدل الوفيات في أوروبا.