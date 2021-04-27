روسيا: مشروع قانون الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس بوتين خلال أيام

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال أيام، جاء ذلك في مداخلة رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والرقابة على الأسلحة، قسطنطين غافريلوف.

وأشار غافريلوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون سيبحثه مجلسا الدوما والاتحاد في الجمعية الفيدرالية الروسية، معرباً عن قلقه إزاء عدم تنفيذ حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، وكذلك أوكرانيا وجورجيا التزاماتهم بموجب المعاهدة.

وأشار إلى أن الدول الغربية تجاهلت الملاحظات الروسية بشأن الالتزام بالمعاهدة، على الرغم من أن موسكو أعربت عن "استعدادها الأولي للعمل على تلك القضايا.. لكن مثل هذه المناقشة العملية ستكون ممكنة فقط بعد إعلان الولايات المتحدة بوضوح عن نيتها العودة إلى المعاهدة".

وتابع قائلا إنه "حتى الآن تتجه الأمور إلى انهيار المعاهدة"، مؤكدا أن روسيا لن تقدم تنازلات من طرف واحد، وأن إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بإبلاغ الأطراف المعنية الأخرى بانسحابها من المعاهدة سيتم قبل نهاية شهر مايو المقبل.

يذكر أن روسيا بدأت بإجراءات الانسحاب من المعاهدة في يناير الماضي، وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في نوفمبر.