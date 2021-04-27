ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، حفلًا للمبتهل الديني والمنشد الشيخ إيهاب يونس، ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي أعدها المركز للاحتفال بشهر رمضان الكريم، وذلك بمقره وسط الإسكندرية.

يُقام الحفل وفق إجراءات احترازية يتبعها المركز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (٥٠٪؜)، وعدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء الحفل، والدخول من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، مع تباعد المقاعد.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية.

ويُعد الشيخ إيهاب يونس أحد أبرز المنشدين المعاصرين، حفظ القرآن الكريم كاملًا في العاشرة من عمره، وبدأ الإنشاد الديني منذ الصغر، وتأثر بعظماء المنشدين ومنهم الشيخ محمد الفيومي والنقشبندي، وكوَّن فرقته للإنشاد الديني عام ٢٠٠٧، وهو صاحب فكرة إنشاء مدرسة الإنشاد الديني التابعة لنقابة الإنشاد الديني.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه، من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويُعد ملتقى للأدباء والمثقفين.