البابا فرنسيس: لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش المشترك

أكد البابا فرنسيس أن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي المشترك التي جعلت منه رسالة إلى العالم بأسره، مجددا رغبته في إجراء زيارة إلى لبنان، وداعيا اللبنانيين إلى الحفاظ على شجاعتهم في مواجهة المحنة التي يجتازونها.

جاء ذلك في رسالة بعث بها البابا فرنسيس إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، شكره فيها على تهنئته بمناسبة مرور 8 سنوات على توليه مهام منصبه والرسالة التي بعث بها الرئيس عون إليه على اثر زيارته إلى العراق والتي تضمنت دعوة رسمية لزيارة لبنان.

وأعرب البابا فرنسيس عن أمله في أن يعمل المسئولون السياسيون اللبنانيون من دون هوادة من أجل تحقيق الخير العام للبنان وشعبه.