إيران تطالب بإلغاء جميع العقوبات المفروضة ضدها من فترة ولاية ترامب

نقلت شبكة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية المملوكة للدولة، عن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن إيران تصر على رفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المفروضة على اقتصادها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وليس فحسب العقوبات المدرجة ضمن شروط الاتفاق النووي لعام 2015.

ولا تزال الخلافات بين إيران والولايات المتحدة قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يجب على واشنطن رفعها عن الاقتصاد الإيراني في إطار الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق التاريخي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

والتقى عراقجي أيضا مع ممثلي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على هامش مفاوضات تشارك فيها القوى العالمية في فيينا اليوم الثلاثاء.

وتشير إيران إلى أن المحادثات النووية ما زالت تواجه تحديات كبيرة وصعبة.