السفينة أوشن فاكينج تنقذ 236 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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أنقذت سفينة الإنقاذ أوشن فايكنج 236 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا، حسبما قالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيط التي تدير السفينة اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة على تويتر إنه تم نقل المهاجرين من زورقين مكتظين على متنهما أكثر من 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المنظمة إن ما يصل إلى 130 شخصا قد لقوا حتفهم عندما انقلب زورق شمال شرق طرابلس.

واتهمت جماعات إغاثة السلطات بعدم القيام بما يكفي لكن ليبيا ووكالة خفر السواحل الأوروبية "فرونتكس" رفضتا الاتهامات.

وفي مارس، نقلت سفينة اوشن فاكينج أكثر من 100 مهاجر تم إنقاذهم إلى جزيرة صقلية الإيطالية.

وينطلق العديد من المهاجرين من الساحل الليبي في قوارب صغيرة في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه أوروبا.

والدولة الواقعة في شمال أفريقيا، هي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين.

وترسو سفن عمليات الإنقاذ الخاصة في إيطاليا وأحيانا في مالطا.

كما أعاد خفر السواحل الليبي العديد من قوارب المهاجرين إلى شواطئه.