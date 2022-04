النني ينافس على جائزة لاعب شهر أبريل في أرسنال

ينافس محمد النني، نجم وسط أرسنال، على جائزة لاعب شهر أبريل في المدفعجية بعد أدائه الرائع.

وتواجد النني ضمن قائمة تضم أربعة اسماء أعلنها أرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تنافس على جائزة لاعب شهر أبريل.

ويتنافس النني مع بوكايو ساكا، جرانيت تشاكا، إيدي نيكيتاه على جائزة أفضل لاعب في أرسنال عن أبريل.

وشارك النني في مباراتين بعد فترة غياب طويل عن التواجد ضمن التشكيل الأساسي لأرسنال، حيث دفع أرتيتا بالنني في مباراة تشيلسي والتي حسمها المدفعجية بنتيجة 4-2، ثم شارك في المباراة الثانية أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت لصالح الفريق اللندني بنتيجة 3-1، ليقدم الدولي المصري أداءًا رائعًا في المباراتين.

ينتهي تعاقد النني الحالي مع أرسنال بحلول 30 يونيو 2022، وبات قريبًا من الرحيل عن صفوف المدفعجية والانتقال للدوري التركي في الفترة المقبلة.

🏆 It's time to choose your April Player of the Month...



🇪🇬 Mo Elneny

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka

🇨🇭 Granit Xhaka

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Eddie Nketiah



🗳 Cast your vote now 👇