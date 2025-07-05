15 شهيدا في قصف الاحتلال رفح وخان يونس والشجاعية

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استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وأكثر من 40 مصابا.

وأضافت أن 4 مواطنين استشهدوا، إثر قصف للاحتلال على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأفاد مصدر في مستشفى المعمداني، بانتشال جثتي شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 35 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.