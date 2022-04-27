رئيس وزراء الهند يناقش مع المسؤولين الوضع الوبائي في ظل ارتفاع حالات كورونا

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من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع كبار المسؤولين لمناقشة الوضع الوبائي.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن وزير الداخلية أميت شاه ووزير الصحة مانسوخ ماندافيا سوف يكونان ضمن الحاضرين في الاجتماع.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث اقتربت حالات الإصابة بالفيروس اليومية من 3000 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة بنسبة 17% مقارنة بحالات الإصابة أمس الثلاثاء.

من المقرر أن يتناول الاجتماع أيضا وضع حملة التطعيم ضد الفيروس والولايات التي تسجل حالات إصابة مرتفعة.