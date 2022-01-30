أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 203 أفراد أكدت أنهم متواطئون في محاولة روسيا لضم مناطق معينة من دونباس شرقي أوكرانيا.

وذكرت الحكومة الكندية، في بيان، أن أوتاوا فرضت عقوبات على ما يقرب من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.

وتعمل الحكومة الفيدرالية مع حلفاء مجموعة السبع لصياغة تشريع جديد لا يسمح فقط بتجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، بل ومصادرتها نيابة عن الأوكرانيين.

وأعلنت الميزانية الفيدرالية الأخيرة نية كندا في متابعة طريق مصادرة الأصول، والتي كانت موضوع مشروع قانون من قبل عضو مجلس الشيوخ المستقل الذي على وشك أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ.

كما يحدد مشروع قانون تنفيذ الميزانية الحكومية عزمها لسن قانون من شأنه أن يوسع نظام العقوبات الكندي الحالي للسماح بمصادرة الأصول وإعادة توظيفها.