عباس يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة خلال إحياء ذكرى النكبة الشهر المقبل

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أعلن دبلوماسي فلسطيني، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 15 من الشهر المقبل.

وقال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيلقي خطابا شاملا يستعرض فيه الرؤية الفلسطينية خلال إحياء الأمم المتحدة الذكرى السنوية 75 للنكبة الفلسطينية.

وذكر عوض الله أن عباس سيتناول الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه وضرورة وجود خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء المنظومة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أهمية إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرى النكبة الفلسطينية "بما يمثل حدثا وحراكا عالميا سيتم إطلاقه من داخل الأمم المتحدة للتأكيد على الحقوق الفلسطينية التاريخية".

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية العام الماضي، على إحياء الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو المقبل.

ويحيي الفلسطينيون في منتصف مايو من كل عام ذكرى "النكبة" التي ترمز إلى إعلان تأسيس دولة إسرائيل على أراضي فلسطينية عام 1948 وتهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من قراهم.