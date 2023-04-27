 محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:30 ص

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك احتفالا بالذكرى 41 لتحرير سيناء.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، الشاهدة على عظمة شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة، مؤكدا أن تلك المناسبة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، داعياً الله -عز وجل- أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

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